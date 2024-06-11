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13:51, 11 июня 2024Из жизни

Женщины-гоблины замучили сотрудников полиции по ночам

The Zimbabwe Mail: в Зимбабве полицейские пожаловались на женщин-гоблинов

Фото: Philimon Bulawayo / Reuters

В Зимбабве сотрудники полиции пожаловались на гоблинов, которые терроризируют их по ночам. Об этом сообщает издание The Zimbabwe Mail.

Инцидент произошел в селе Гвамбе, провинция Южный Матабелеленд. По утверждению члена окружного совета Мабеды Нгулани, полицейские мужского пола избегают появляться в отделении полиции, поскольку там, как они утверждают, их замучили женщины-гоблины.

Они описывали, как их донимают — домогаются их, двери открываются сами собой, какие-то существа забираются на крышу. Заснуть при этом невозможно

Мабеда Нгуланичлен окружного совета

Происшествия вынудили полицию Гвамбе начать поиски нового помещения. В местной школе им места не нашлось, поэтому они развернули временный офис в сельской больнице.

В окружном совете недовольны сложившейся ситуацией. «Мы предложили им вернуться в отделение и посмотреть, продолжатся ли нападения», — говорит Нгулани.

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Ранее сообщалось, что к борьбе с загадочным существом на юго-западе Зимбабве решили привлечь специалиста по изгнанию сверхъестественных монстров. Он утверждает, что сумел победить гоблинов, которые терроризировали учителей в селе Кези, участвовал в изгнании павиана из Гванды и избавил жителей Гараньембы от огромной змеи, которая топила людей.

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      Олег Парамонов
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