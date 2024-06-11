В МИД России высказались о плане США по прекращению огня в Газе

МИД России: план США по прекращению огня в Газе устраивает ХАМАС

Руководство палестинского движения ХАМАС подтвердило, что план США по прекращению огня в секторе Газа их устраивает. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, пишет ТАСС.

Он высказался об американском плане по прекращению огня в Газе. Как уточнил Богданов, ему звонил заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук из Турции.

«И он мне сказал, что эта резолюция, этот проект американский, который основан на предложениях [президента США Джо] Байдена, им подходит, и они с ним согласны», — подчеркнул дипломат.

Ранее президент США объявил, что Израиль представил ХАМАС новое предложение о прекращении огня в секторе Газа. Как утверждал Байден, предложенная сделка состоит из трех этапов: вывод израильских войск из Газы и освобождение заложников из плена ХАМАС, бессрочное прекращение огня и начало восстановления Газы после боевых действий.