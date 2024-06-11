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14:33, 11 июня 2024Забота о себе

Хирург предупредил о смертельно опасных мясных блюдах

Хирург Умнов: сырое мясо грозит заражением сальмонеллезом и бычьим цепнем

Фото: PxHere

Некоторые блюда из мяса могут быть смертельно опасны, предупредил хирург Александр Умнов. Опасные мясные блюда он назвал в беседе с News.ru.

По словам Умнова, с осторожностью нужно употреблять сырое мясо — блюда из него грозят заражением сальмонеллезом, кампилобактериозом, вызывающими сильнейшее отравление, обезвоживание и даже летальный исход.

«Кроме того, через сырое мясо в человека могут попасть черви: свиной цепень, бычий цепень», — пояснил хирург. Эти черви живут в кишечнике и, превращаясь во взрослых особей, нарушают всасывание полезных веществ и могут перемещаться и в другие органы.

«В меню ресторанов существуют различные блюда [из сырого мяса]: тартар, строганина из мороженой оленины, популярное блюдо карпаччо из говядины», — перечислил Умнов и добавил, что опасения людей, которые не едят эти блюда, далеко не напрасны.

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      Александра Лисица
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