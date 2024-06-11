«Их обманули». Более 20 граждан Шри-Ланки дезертировали из Российской армии и вернулись на родину

Не менее 22 граждан Шри-Ланки дезертировали из ВС РФ и сбежали на родину

Не менее 22 граждан Шри-Ланки, участвовавших в специальной военной операции (СВО) на стороне России, дезертировали из Российской армии и вернулись на родину. Об этом заявил представитель Министерства обороны страны Налин Херат.

«Их обманулии», — отметил он.

Одному из вернувшихся обещали работу водителем в России

Уточняется, что один из дезертиров — 37-летний водитель Анил Мадусанка. По его словам, ему пообещали работу водителем в России, однако вместо этого вооружили и отправили на фронт. В зоне боевых действий Мадусанка провел семь недель и получил шрапнельное ранение ног. Из больницы он сбежал в посольство Шри-Ланки в Москве, там организовали его транспортировку домой. Мужчина подчеркнул, что многие граждане Шри-Ланки столкнулись с экономическими проблемами и были вынуждены искать работу в России или на Украине.

В публикации также говорится, что в ходе недавнего выступления в парламенте заместитель министра обороны Шри-Ланки Премита Теннакун не уточнил, сколько граждан принимает участие на каждой стороне конфликта. По информации издания, Коломбо ранее оставался нейтральным в вопросе конфликта на Украине, но сообщения о вербовке бывших солдат из Шри-Ланки «вызвали напряженность».

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ранее находившиеся в России шриланкийцы говорили, что их привлекали обещаниями ежемесячной зарплаты в три тысячи долларов и получением российского гражданства.

Власти Шри-Ланки направят в РФ делегацию из-за гибели своих граждан на Украине

В мае стало известно, что не менее 16 граждан Шри-Ланки погибли в конфликте на Украине. Президент страны Ранил Викремесингхе выразил озабоченность участием шриланкийцев в боевых действиях и поручил направить в Россию делегацию для расследования ситуации. В состав миссии войдут секретарь Министерства обороны Шри-Ланки генерал Камаль Гунаратне, а также бывший посол в РФ и сотрудники Министерства иностранных дел, чьи имена не раскрываются.

Как сообщил госминистр иностранных дел страны Тарака Баласурия, на территории России могут находиться порядка 600-800 граждан.