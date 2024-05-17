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03:55, 17 мая 2024Мир

Шри-Ланка направит в Россию делегацию из-за гибели граждан на Украине. Почему иностранцы едут в зону боевых действий?

Шри-Ланка направит в Россию миссию после гибели граждан на Украине
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе поручил направить в Россию делегацию для расследования ситуации с гражданами, вовлеченными в конфликт на Украине. Руководство государства озабочено участием шриланкийцев в боевых действиях.

16
отставных военных

по данным властей, погибли на Украине

Как сообщает госминистр иностранных дел страны Тарака Баласурия, на территории России могут находиться порядка 600-800 граждан. При этом глава Минобороны Шри-Ланки Премита Бандара Теннакун заявил, что власти не имеют данных о том, сколько именно человек отправились в РФ.

Известно, что в состав миссии войдут секретарь Министерства обороны Шри-Ланки генерал Камаль Гунаратне, а также бывший посол в РФ и сотрудники Министерства иностранных дел, чьи имена не раскрываются.

Шриланкийцы становятся наемниками из-за финансового кризиса

Шриланкийские военные рассматривают отправку в зону конфликта на Украине из-за финансовых проблем. Шри-Ланка пытается преодолеть тяжелейший за 70 лет экономический кризис. Отмечается, что с начала пандемии COVID-19 уровень бедности в стране вырос в два раза. В 2022 году инфляция в государстве достигла пика в 70 процентов, появился дефицит продовольствия, электричества, медикаментов и топлива.

Весной того же года правительство сообщило о государственном долге, размер которого составил 83 миллиарда долларов, был объявлен дефолт. Международный валютный фонд (МВФ) оказал Шри-Ланке финансовую помощь, после чего ситуация в стране начала улучшаться.

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6 мая 2024

Шри-Ланка успешно предотвратила вербовку наемников на Украину

В 2023 году власти пресекли вербовку своих граждан в украинский иностранный легион. Органы безопасности Шри-Ланки узнали о том, что местный агент вербует наемников для борьбы на стороне Украины против России, и предотвратили эти действия.

Несмотря на это, в МИД Шри-Ланки допустили, что некоторые отставные военные могли уволиться из армии и отправиться в зону боевых действий самостоятельно.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) задержали в Харьковской области семь студентов из Шри-Ланки и вывезли их в неизвестном направлении. Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что их могли использовать «для провокаций и фейков».

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      Маргарита Пименова
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