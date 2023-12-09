Глава МИД Шри-Ланки Сабри: страна пресекла вербовку наемников в армию Украины

Шри-Ланка предприняла зависящие от нее усилия, чтобы не допустить вербовку своих граждан в украинский иностранный легион, заявил глава МИД страны Али Сабри. Об этом сообщает ланкийское издание Daily Mirror.

По словам Сабри, органы безопасности страны узнали о том, что местный агент вербует наемников для борьбы на стороне Украины против России, и пресекли эти действия. «Шри-Ланка как страна предприняла все возможные усилия, чтобы не допустить вербовки наемников через местных агентов», — рассказал он.

Однако бывшие военные, уточнил Сабри, могли уволиться из армии и отправиться в зону спецоперации самостоятельно. «Поскольку шриланкийцы имеют свободу передвижения, мы не контролируем их, когда они покидают страну на законных основаниях, если только они не нарушают закон страны, в которой проживают, или скрываются после совершения преступления», — объяснил глава МИД.

Как уточняет РИА Новости, накануне трое бывших военнослужащих Шри-Ланки, в том числе бывший офицер спецназа, служившие в так называемом Украинском иностранном легионе, были уничтожены в районе Артемовска (Бахмут) в результате удара российской артиллерии.

8 декабря несколько бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с шевронами, на которых изображен флаг США, были уничтожены в районе села Богдановка в Донецкой народной республике (ДНР).