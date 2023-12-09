Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:37, 9 декабря 2023Мир

Шри-Ланка пресекла вербовку наемников в украинский иностранный легион

Глава МИД Шри-Ланки Сабри: страна пресекла вербовку наемников в армию Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

Шри-Ланка предприняла зависящие от нее усилия, чтобы не допустить вербовку своих граждан в украинский иностранный легион, заявил глава МИД страны Али Сабри. Об этом сообщает ланкийское издание Daily Mirror.

По словам Сабри, органы безопасности страны узнали о том, что местный агент вербует наемников для борьбы на стороне Украины против России, и пресекли эти действия. «Шри-Ланка как страна предприняла все возможные усилия, чтобы не допустить вербовки наемников через местных агентов», — рассказал он.

Однако бывшие военные, уточнил Сабри, могли уволиться из армии и отправиться в зону спецоперации самостоятельно. «Поскольку шриланкийцы имеют свободу передвижения, мы не контролируем их, когда они покидают страну на законных основаниях, если только они не нарушают закон страны, в которой проживают, или скрываются после совершения преступления», — объяснил глава МИД.

Как уточняет РИА Новости, накануне трое бывших военнослужащих Шри-Ланки, в том числе бывший офицер спецназа, служившие в так называемом Украинском иностранном легионе, были уничтожены в районе Артемовска (Бахмут) в результате удара российской артиллерии.

8 декабря несколько бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с шевронами, на которых изображен флаг США, были уничтожены в районе села Богдановка в Донецкой народной республике (ДНР).

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о попавшем в тупик Байдене. Почему его действия сочли неожиданной помощью России?

      Россиянам пообещали тотальные перемены

      Корабли береговой охраны Китая применили водометы против филиппинских судов

      В Петербурге задержали американца по обвинению в реабилитации нацизма

      Названы суммы выплат погибшей и пострадавшим при стрельбе в гимназии в Брянске

      В России отреагировали на недопуск легкоатлетов на Олимпиаду-2024

      Охранница брянской гимназии рассказала о происходящем в школе в день стрельбы

      Нескольким регионам Сибири спрогнозировали аномальный мороз

      Охранницу брянской школы арестовали на два месяца

      Эрдоган назвал реформу Совета Безопасности ООН необходимостью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости