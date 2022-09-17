В Харьковской области сообщили о задержанных ВСУ студентах из Шри-Ланки

В Харьковской области сообщили, что ВСУ задержали 7 студентов из Шри-Ланки и вывезли их

Вооруженные силы Украины (ВСУ) задержали в Харьковской области семь студентов из Шри-Ланки и вывезли их в неизвестно направлении. Об этом сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в Telegram-канале.

По его словам, иностранцев, которые обучались в Купянском медицинском колледже, могут использовать для фейков и провокаций.

«Учитывая всем известные способы работы украинских спецслужб, мы не исключаем провокаций в отношении военно-гражданской администрации Харьковской области», — сказал Ганичев.

Ранее он заявил, что жители Харьковской области, которые не смогли выехать, находятся в заложниках у украинских войск. По его словам, люди вынуждено находятся на территории региона и не могут ее покинуть, а также подвергаются издевательствам и пыткам со стороны ВСУ и западных наемников.

