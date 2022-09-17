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В Харьковской области заявили о находящихся в заложниках у Украины жителях

Глава администрации Харьковской области заявил о находящихся в заложниках у ВСУ жителях

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Жители Харьковской области, которые не смогли выехать, находятся в заложниках у украинских войск. Об этом заявил глава администрации региона Виталий Ганчев в Telegram-канале.

По его словам, люди вынуждено находятся на территории Харьковской области и не могут ее покинуть, а также подвергаются издевательствам и пыткам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западных наемников.

«Много мы слышим о новых зверствах. Как людей привязывают к деревьям за то, что они получили российские паспорта, эти паспорта прибивают к их ногам», — рассказал Ганчев. По его словам, это происходит в Купянске, Изюме, Балаклее, Волчанске и других населенных пунктах области.

Ранее Виталий Ганчев сообщил, что многих жителей Харьковской области невозможно эвакуировать из-за отсутствия связи. По его словам, часть граждан смогли покинуть после обострения боевых действий, но еще очень большое количество людей остались. Ганчев указал, что ситуация в регионе сложная.

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Марина Совина
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