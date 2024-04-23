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08:41, 23 апреля 2024Мир

Семьи колумбийских наемников заявили, что не могут вернуть их тела с Украины. Что вынуждает иностранцев воевать за Киев?

Семьи служащих в ВСУ наемников из Колумбии не могут вернуть их тела с Украины

Фото: Thomas Peter / Reuters

Родственники иностранных наемников, которые отправились воевать на стороне Украины, не могут вернуть их тела. Семьи военнослужащих из Колумбии рассказали, что их родные выступают на стороне Киева в надежде на большие деньги.

Так, бывший профессиональный военный колумбийской армии Харрисон Астудильо прослужил в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) год и три месяца, погиб в марте 2024 года. По словам двоюродного брата мужчины Альберто, основным мотивом поездки в зону боевых действий стали деньги.

«Думаю, что больше всего [его спровоцировала] экономическая ситуация в стране. Большинство людей, которые уезжают туда, делают это из-за экономических причин», — рассказал Альберто, добавив, что семья пока не смогла получить тело Харрисона. С помощью соцсетей родственники пытаются узнать, как вернуть тело мужчина на родину.

Они не смогли вызволить его тело, они делают все возможное, это уже как какая-то битва

Альберто Астудильо

Многие бывшие военные и полицейские отправились на фронт, поддавшись на обещания больших зарплат. То же самое произошло с мужем Лауры, которые в разговоре с журналистами предпочла изменить свое имя. По словам женщины, супруга «ослепили зарплатой» в 15-20 миллионов песо (пять тысяч долларов) в месяц.

Лаура отметила, что ей повезло вернуть тело мужа. «Но у многих семей их родные числятся пропавшими без вести», — отметила женщина.

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Минобороны России раскрыло число иностранных наемников на Украине

В марте в Минобороны России сообщили, что с 24 февраля 2022 года на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников. За время спецоперации 5962 из них были ликвидированы.

По данным оборонного ведомства, лидером по отправке наемников на Украину является Польша: на тот момент было подтверждено присутствие 2690 человек. Из Грузии прибыло 1042 наемника, а из США — 113.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что иностранные военные в рядах ВСУ принимают попытки атаковать регионы страны.

«Вот на линии государственной границы противник пытался атаковать, прежде всего, диверсионными группами, вот последний доклад Генерального штаба — где-то до 300 человек, в том числе с участием иностранных наемников», — заявил глава государства.

Иностранные наемники отсиживаются за спинами ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что иностранные наемники отсиживаются за спинами украинских бойцов. По его словам, они предпочитают служить на второй-третьей линиях обороны, практически не выступая на передовой.

«На передке их теперь практически не бывает, особенно после случая попадания в российский плен наемника из Польши», — подчеркнул он.

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Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский также отмечал, что иностранный военный контингент предпочитает отсиживаться на тыловых позициях. Он подчеркивал, что число иностранных наемников в ДНР сокращается. «Это связано с той опасностью, которой они подвергаются на линии боевого соприкосновения», — сказал он.

По его словам, за время проведения спецоперации на территории республики по радиоперехватам была слышна английская, французская, испанская, немецкая, польская, грузинская, прибалтийская речь.

В свою очередь, экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что у наемников на Украине мало шансов на выживание. По его словам, ВСУ используют западных «солдат удачи» на одних участках с украинскими нацбатами, потому что и те, и другие — преступники с соответствующим мышлением.

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      Варвара Кошечкина
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