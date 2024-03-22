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04:02, 22 марта 2024Мир

В США рассказали про устроенный Россией ад для наемников

Риттер: наемники не едут Украину из-за устроенного Россией ада на поле боя

Фото: RFE / RL / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Наемники все реже едут на Украину, потому что Россия устроила для них ад на поле боя. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Наемники начали понимать, что война — это ад. (...) Прятаться от ударов русской артиллерии раз за разом без надежды на выживание — это что-то, в чем захотят участвовать меньше наемников», — сказал эксперт.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют западных «солдат удачи» на одних участках с украинскими нацбатами, потому что и те, и те — преступники с соответствующим мышлением.

Риттер рассказал, что американские наемники отправляются на Украину только ради денег, а их участие в конфликте на стороне Киева не несет никакой идеи.

Как сообщало Минобороны России, по состоянию на середину марта 2024 года в зону специальной военной операции (СВО) из США прибыло 1113 наемников (491 уничтожен), из Грузии — 1042 наемника (561 уничтожен), из Канады — 1005 (422 уничтожено), а из Великобритании — 822 (уничтожено 360).

По данным российского оборонного ведомства, с начала проведения СВО всего на Украину прибыло 13387 иностранных наемников. При этом из них к настоящему моменту подтверждено уничтожение 5962 специалистов.

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      Марина Совина
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