Риттер: наемники не едут Украину из-за устроенного Россией ада на поле боя

Наемники все реже едут на Украину, потому что Россия устроила для них ад на поле боя. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Наемники начали понимать, что война — это ад. (...) Прятаться от ударов русской артиллерии раз за разом без надежды на выживание — это что-то, в чем захотят участвовать меньше наемников», — сказал эксперт.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют западных «солдат удачи» на одних участках с украинскими нацбатами, потому что и те, и те — преступники с соответствующим мышлением.

Риттер рассказал, что американские наемники отправляются на Украину только ради денег, а их участие в конфликте на стороне Киева не несет никакой идеи.

Как сообщало Минобороны России, по состоянию на середину марта 2024 года в зону специальной военной операции (СВО) из США прибыло 1113 наемников (491 уничтожен), из Грузии — 1042 наемника (561 уничтожен), из Канады — 1005 (422 уничтожено), а из Великобритании — 822 (уничтожено 360).

По данным российского оборонного ведомства, с начала проведения СВО всего на Украину прибыло 13387 иностранных наемников. При этом из них к настоящему моменту подтверждено уничтожение 5962 специалистов.