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21:07, 16 мая 2024Мир

Шри-Ланка направит в Россию миссию после гибели граждан на Украине

Шри-Ланка направит в Россию делегацию после гибели своих граждан на Украине

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Шри-Ланка направит в Россию миссию для расследования ситуации с гражданами, вовлеченными в конфликт на территории Украины. Такое поручение дал глава государства Ранил Викремесингхе, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации властей Шри-Ланки, в конфликте на Украине погибли 16 отставных военнослужащих. Сообщается, что в состав миссии войдут секретарь Министерства обороны страны генерал Камаль Гунаратне, а также бывший посол в РФ и сотрудники Министерства иностранных дел.

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