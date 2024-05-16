Шри-Ланка направит в Россию миссию после гибели граждан на Украине

Шри-Ланка направит в Россию делегацию после гибели своих граждан на Украине

Шри-Ланка направит в Россию миссию для расследования ситуации с гражданами, вовлеченными в конфликт на территории Украины. Такое поручение дал глава государства Ранил Викремесингхе, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации властей Шри-Ланки, в конфликте на Украине погибли 16 отставных военнослужащих. Сообщается, что в состав миссии войдут секретарь Министерства обороны страны генерал Камаль Гунаратне, а также бывший посол в РФ и сотрудники Министерства иностранных дел.