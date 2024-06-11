Иностранца обвинили в краже пенисов у людей перед мечетью

В Гане арестовали двоих жителей города Кассе, которые обвинили приезжего из Кот-д’Ивуара в краже пенисов. Об этом сообщает Pulse Ghana.

35-летний Таябу Элиазу и 24-летнего Ассана Гарибу заявили, что их гениталии исчезли, после того как 5 июня перед центральной мечетью им пожал руку некий Абубакр Танко. Мужчины заявили, что он спросил, где можно остаться на ночлег, так как не успевал вернуться на родину. Они показали ему, где можно остановиться и купили немного риса, чтобы поужинать. В этот момент мужчины якобы осознали, что их пенисы уменьшились в размерах или вовсе исчезли.

Они начали громко кричать, призывая людей на помощь. Собравшаяся толпа тут же набросилась на иностранца. Танко жестоко избили, он до сих пор находится в больнице.

Вскоре Элиазу и Гарибу взяли под стражу как зачинщиков расправы. В полиции один из них сразу же сказал, что его детородный орган вернулся на законное место, однако «стал намного слабее, чем раньше». Другой утверждает, что его пенис за время «похищения» уменьшился в размерах.

Сотрудники полиции заявили, что не намерены выпускать Элиазу и Гарибу на свободу, пока не понравится Танко и не выдаст свою версию случившегося. Тогда же будет организована медицинская экспертиза, чтобы проверить заявления зачинщиков скандала.

Во многих странах Африки и Азии распространен культуральный синдром коро, который психиатры признают массовым бредовым расстройством. Пораженные им люди заявляют, что их половые органы уменьшились в размерах или исчезли. Ему подвержены как мужчины, так и женщины, которые уверены, что у них пропадает грудь. При этом никаких физиологических изменений органов не происходит.

Часто вина за кражу гениталий возлагается на так называемых похитителей пенисов — колдунов вуду, которым половые органы якобы нужны для неких ритуалов. Над заподозренными в подобных манипуляциях нередко устраивают расправы.

Ранее сообщалось, что в Гане семь мужчин из одного города обвинили незнакомцев в краже пенисов. В частности, молодой продавец обуви заявил, что якобы лишился полового органа после того, как к нему обратились двое клиентов.