Колдунов обвинили краже гениталий у семи мужчин в одном городе

В Гане семь мужчин из одного города обвинили незнакомцев в краже пенисов. Об этом сообщает Pulse Ghana.

Последний инцидент произошел в городе Касоа Центральной области страны 24 марта. Молодой продавец обуви заявил, что лишился полового органа. Это якобы произошло после того, как к нему обратились двое клиентов. Как считается, они приехали из Нигерии. Один из них дотронулся до обувщика во время выбора товара. После этого молодой человек «почувствовал шок, пробежавший по телу, и странную тяжесть в области гениталий», а затем якобы обнаружил, что его пенис исчез.

Обувщик поднял крик, после чего подозреваемого в колдовстве схватили очевидцы и сдали в отделение полиции. Там «колдун» признался в использовании сверхъестественных способностей для кражи полового органа пострадавшего. Утверждается, что попытки задержанного вернуть похищенное не увенчались успехом.

При этом остальные шесть пострадавших заявили, что смогли вернуть похищенные неизвестными гениталии, однако с тех пор испытывают проблемы с эрекцией. В данный момент в Каосе распространяется массовая истерия по поводу действий колдунов, но в полиции заявили, что держат ситуацию под контролем.

Во многих странах Африки и Азии распространен культуральный синдром коро, который психиатры признают массовым бредовым расстройством. Пораженные им люди заявляют, что их половые органы уменьшились в размерах или исчезли. Ему подвержены как мужчины, так и женщины, которые уверены, что у них пропадает грудь. При этом никаких физиологических изменений органов не происходит.

Часто вина за кражу гениталий возлагается на так называемых похитителей пенисов — колдунов вуду, которым половые органы якобы нужны для неких ритуалов. Над заподозренными в подобных манипуляциях нередко устраивают расправы.

Первое сообщение о похищении половых органов в Гане было зафиксировано 16 марта. 21-летний мужчина, ехавший по центру города Касоа на своем трицикле, заявил, что почувствовал, что его гениталии исчезли через пару минут после того, как он обменялся рукопожатием с неким человеком.