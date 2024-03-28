Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 28 марта 2024Из жизни

Колдунов обвинили краже гениталий у семи мужчин в одном городе

Фото: Francis Kokoroko / Reuters

В Гане семь мужчин из одного города обвинили незнакомцев в краже пенисов. Об этом сообщает Pulse Ghana.

Последний инцидент произошел в городе Касоа Центральной области страны 24 марта. Молодой продавец обуви заявил, что лишился полового органа. Это якобы произошло после того, как к нему обратились двое клиентов. Как считается, они приехали из Нигерии. Один из них дотронулся до обувщика во время выбора товара. После этого молодой человек «почувствовал шок, пробежавший по телу, и странную тяжесть в области гениталий», а затем якобы обнаружил, что его пенис исчез.

Обувщик поднял крик, после чего подозреваемого в колдовстве схватили очевидцы и сдали в отделение полиции. Там «колдун» признался в использовании сверхъестественных способностей для кражи полового органа пострадавшего. Утверждается, что попытки задержанного вернуть похищенное не увенчались успехом.

Материалы по теме:
В Африке массово жалуются на кражу пенисов. Это не шутка, а серьезная проблема: ей занимаются полиция и психиатры
В Африке массово жалуются на кражу пенисов.Это не шутка, а серьезная проблема: ей занимаются полиция и психиатры
9 октября 2023
Дикая смесь Колдуны наживаются на бандитах, мечтающих о бессмертии и невидимости
Дикая смесьКолдуны наживаются на бандитах, мечтающих о бессмертии и невидимости
19 июля 2018
Нигерию захлестнула волна ритуальных убийств. Почему убийцы верят в то, что человеческие органы и кровь сулят богатство?
Нигерию захлестнула волна ритуальных убийств.Почему убийцы верят в то, что человеческие органы и кровь сулят богатство?
28 февраля 2022

При этом остальные шесть пострадавших заявили, что смогли вернуть похищенные неизвестными гениталии, однако с тех пор испытывают проблемы с эрекцией. В данный момент в Каосе распространяется массовая истерия по поводу действий колдунов, но в полиции заявили, что держат ситуацию под контролем.

Во многих странах Африки и Азии распространен культуральный синдром коро, который психиатры признают массовым бредовым расстройством. Пораженные им люди заявляют, что их половые органы уменьшились в размерах или исчезли. Ему подвержены как мужчины, так и женщины, которые уверены, что у них пропадает грудь. При этом никаких физиологических изменений органов не происходит.

Часто вина за кражу гениталий возлагается на так называемых похитителей пенисов — колдунов вуду, которым половые органы якобы нужны для неких ритуалов. Над заподозренными в подобных манипуляциях нередко устраивают расправы.

Первое сообщение о похищении половых органов в Гане было зафиксировано 16 марта. 21-летний мужчина, ехавший по центру города Касоа на своем трицикле, заявил, что почувствовал, что его гениталии исчезли через пару минут после того, как он обменялся рукопожатием с неким человеком.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      «Главным пострадавшим будет русский народ». Путин призвал бережно относиться к межнациональному миру в России

      Шольц высказался о мирных переговорах по Украине

      Российский полковник рассказал об обстановке в зоне СВО

      Колдунов обвинили краже гениталий у семи мужчин в одном городе

      Резиденцию «автомобильного короля» выставили на продажу

      39-летняя женщина отказалась от секса и рассказала о плюсах этого решения

      Шольц рассказал о последнем телефонном разговоре с Путиным

      В МИД заявили об участии Британии в планировании диверсий на территории России

      У следствия по делу о теракте в «Крокусе» появилась важная улика

      Платье случайно обнажило грудь телезвезды на публике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше