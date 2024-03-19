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07:30, 19 марта 2024Из жизни

Мужчину арестовали за кражу пениса у водителя трицикла

Фото: Heiko Becker / dpa / Globallookpress.com

В Гане мужчину обвинили в краже пениса у водителя трицикла на улице и взяли под стражу. Об этом сообщает AdomOnline.com.

Инцидент произошел в городе Касоа Центральной области страны днем в субботу, 16 марта. 21-летний мужчина, ехавший по центру города на своем трицикле заявил, что почувствовал, что его гениталии исчезли через пару минут после того, как он обменялся рукопожатием с неким человеком.

Жители Касоа задержали предполагаемого похитителя пениса и передали его полиции. Издание отмечает, что за последнее время это уже второй случай, когда мужчина в городе решает, что у него похитили гениталии. Ранее похожий эпизод случился в 47-летним водителем трицикла.

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Во многих странах Африки и Азии распространен культуральный синдром коро, который психиатры признают массовым бредовым расстройством. Пораженные им люди заявляют, что их половые органы уменьшились в размерах или исчезли. Ему подвержены как мужчины, так и женщины, которые уверены, что у них пропадает грудь. При этом никаких физиологических изменений органов не происходит.

В странах Африки случаются настоящие эпидемии синдрома коро, когда люди начинают массово утверждать, что лишились интимных частей тела. Часто вина за это возлагается на так называемых похитителей пенисов — колдунов вуду, которым половые органы якобы нужны для неких ритуалов. Вера в то, что подобное возможно, широко распространена. Над заподозренными в подобных манипуляциях нередко устраивают расправы.

Ранее в Нигерии группа таксистов жестоко избила священника, которого мальчик обвинил в краже своего пениса. «Пастор просто читал Евангелие рядом с банком. Внезапно мальчик, за которого доктор Эми молился, начал кричать, что он украл его пенис», — рассказал свидетель инцидента.

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      Никита Савин
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