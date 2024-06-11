Известная футболистка в крошечном бикини прокатилась на гидроцикле

Известная английская футболистка, нападающая женской команды «Манчестер Сити» и женской сборной Англии, Хлоя Келли в откровенном виде прокатилась на гидроцикле. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя спортсменка поделилась видео с отдыха в Дубае. Так, на размещенных кадрах девушка предстала в крошечном бикини красного цвета, состоящем из бюстгальтера с тонкими завязками и плавок. При этом она распустила волосы и примерила солнцезащитные очки.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под роликом. «Красотка», «Выглядишь просто потрясающе», «Сказочный вид», «Великолепная фигура», «Шикарная», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что девушка — боец смешанного стиля Пейдж Ванзант поделилась откровенным видео и порадовала фанатов. На размещенных кадрах секс-символ MMA предстала перед камерой в расстегнутом джинсовом комбинезоне, который был оформлен вырезами под ягодицами.