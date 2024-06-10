Секс-символ MMA с голой грудью повисела на турнике

Девушка — боец смешанного стиля Пейдж Ванзант поделилась откровенным видео и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах секс-символ MMA запечатлена в расстегнутом джинсовом комбинезоне, оформленном вырезами под ягодицами. В ролике она повисела на турнике с голой грудью, повернувшись к камере спиной.

Поклонники оценили видео 30-летней спортсменки в комментариях. «Парень на заднем плане делает все возможное, чтобы не смотреть на тебя», «Выглядишь отлично», «Очень красивая спина», «Удивительная девушка», «Пожалуйста, повернись к нам», — писали они.

В апреле американка Кайла Симмонс, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире волейболисткой», снялась в откровенных образах и восхитила подписчиков. В начале опубликованного видео спортсменка предстала без штанов. Она позировала перед камерой в белом кроп-топе, стрингах и носках белого цвета.

