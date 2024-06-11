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14:25, 11 июня 2024Ценности

Известная модель рассказала о съемках в бикини после уменьшения груди

Модель Джой Корриган призналась в страхе потерять работу после уменьшения груди

Кадр: @grainypapi

Известная американская модель, актриса, модельер Джой Корриган рассказала о съемках в бикини после уменьшения груди. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя манекенщица призналась, что десять лет назад обратилась за помощью к пластическим хирургам с целью удалить грудные импланты. Она боялась, что после операции потеряет работу. «Но это лучшее, что могло со мной произойти! Чувствую себя ярче, полной жизни, а главное — здоровее», — заявила Корриган.

По ее словам, она очень нервничала, когда приняла участие в модных показах Swim Week. «Подиум и фотосессия на пляже в купальниках заставили меня волноваться о том, как меня воспримут. Я прошла через это, несмотря на свои страхи. Я приняла себя новую», — объяснила знаменитость.

Также Корриган отметила, что в настоящий момент ее карьера процветает. «Надеюсь, этот пост побудит хотя бы одного человека понять, что для успешной работы или любви не нужно менять свое тело», — заключила она.

В марте прошлого года популярная американская рэперша Doja Cat (Доджа Кэт, настоящее имя — Амала Дламини) раскрыла подробности своих пластических операций. По ее словам, она прибегла к коррекции размера груди.

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      Мария Винар
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