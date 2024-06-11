Известный российский комик рассказал о работе в супермаркете за 66 рублей в час

Известный российский стендап-комик, звезда шоу Stand Up на канале ТНТ Гурам Амарян рассказал о работе в супермаркете. Подробности он раскрыл в подкасте «Страхи», выпуск которого доступен на YouTube.

«Я очень много работал в магазинах типа "Перекрестка", "Пятерочки", я выкладывал товар, когда мне было 20 лет, года два-три я поработал», — вспомнил Амарян. По словам комика, он ненавидел работу в супермаркетах. Одним из факторов, который ему не нравился, юморист назвал график: ему нужно было работать 9 либо по 12 часов в день. При этом зарплата составляла 66 рублей в час.

Комик рассказал, что после этого он начал работать курьером. «Я так счастлив был, что у меня свой график. То есть я взял заказ, поехал, отвез, я всегда в городе, я могу с кентами кататься», — объяснил он.

В мае 2023 года Амарян раскрыл самый большой заработок, который он получил за участие в корпоративе. Комик признался, что однажды ему заплатили 1,5 миллиона рублей за выступление на новогоднем мероприятии. Вместе с тем он назвал этот корпоратив самым отвратительным мероприятием в его карьере.