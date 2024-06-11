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14:21, 11 июня 2024Экономика

Россиянка с двумя детьми самовольно заняла чужую открытую квартиру

В Канске мать с двумя детьми самовольно поселилась в чужой открытой квартире

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В городе Канск Красноярского края мать с двумя детьми самовольно заняла чужую квартиру и прожила в ней четыре года. Детали произошедшего раскрывает пресс-служба городского суда.

В 2020 году жительница поселка Абан приехала в Канск и на время поселилась у знакомой. Позднее, проходя по подъезду, она заметила открытую квартиру. Выяснив, что хозяин в ней не проживает, женщина заехала туда с двумя несовершеннолетними детьми.

Лишь в 2023 году жильцы дома по улице 40 лет Октября решили обратиться в полицию. В ходе проверки правоохранители выяснили, что жилье находится в муниципальной собственности. Женщина же покидать жилплощадь отказалась, сославшись на то, что ей негде жить. Местная администрация обратилась в Канский городской суд, требуя выселить россиянку вместе с детьми. Суд встал на сторону истца. Альтернативное жилье семье не предложили — у женщины была постоянная регистрация в Абане.

Ранее в другом российском городе — Нижнем Тагиле — квартиру инвалида захватили родственники. Дальние родственники тагильчанки отказались мирно покинуть ее жилплощадь, и женщина обратилась в прокуратуру.

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      Виктория Клабукова
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