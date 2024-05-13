В российском городе квартиру инвалида захватили родственники

Жители Нижнего Тагила захватили квартиру родственницы-инвалида

В Нижнем Тагиле квартиру женщины-инвалида второй группы заняли родственники. Приютив их у себя на время, россиянка больше не могла от них избавиться, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

Дальние родственники тагильчанки отказались мирно покинуть ее жилплощадь, проигнорировав жалобы владелицы квартиры. Тогда женщина обратилась в прокуратуру. Ведомственная проверка подтвердила, что жилье единолично принадлежит пострадавшей. Никакого договора при въезде в квартиру родственники не заключали. Суд встал на защиту собственницы и постановил выселить засидевшихся гостей.

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