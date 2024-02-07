В российском городе инвалида на два месяца оставили без воды

В Кирове инвалиду пришлось два месяца топить снег и выливать отходы на улицу

Жительница Кирова второй месяц вынуждена топить снег и выливать отходы на улицу. Об этом сообщает местное подразделение «Народного фронта».

Водоснабжение у пенсионерки отключили из-за прорыва трубы. Оставшись без воды, инвалид второй группы не может воспользоваться удобствами в квартире. За питьевой водой 62-летней кировчанке приходится обращаться к соседям, у них же она моется и стирает.

У остальных жильцов вода хоть и есть, но бежит тонкой струей. На первом этаже в пустующей квартире бьет фонтан, а под ней наблюдается сильная течь. Собственники опасаются, что фундамент дома просто размоет. В управляющей компании на жалобы проживающих не реагируют. Волонтеры движения обратились в прокуратуру.

Ранее в другом российском городе, Челябинске, дом начал разрушаться из-за фекального потопа. С середины января горводоканал игнорирует вызовы жильцов и не откачивает сточные воды.