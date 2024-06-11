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09:40, 11 июня 2024Среда обитания

В московском музее показали картины из мусора

В Музее городского хозяйства Москвы показали картины из вторсырья

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ показали картины из вторсырья. О необычных арт-объектах из мусора рассказывает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства.

Выставка будет открыта до 16 июня, всего на ней представлено 13 работ. Событие организовали студенты колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26 совместно с единым региональным оператором Москвы АО «Экотехпром».

Для создания картин были использованы бумажная упаковка, картон, бутылки и стаканчики из пластика, полиэтиленовые пакеты, одноразовые столовые приборы, проволока, фольга, алюминиевые банки и тетрапак. Рядом с каждой работой есть QR-код, с помощью которого можно подробнее узнать об экологической проблеме, которой посвящена картина. Посетителям также предлагается проголосовать за лучший арт-объект.

Ранее стало известно, что россияне собрали более 200 тонн мусора на весенних «Чистых играх» — командных соревнованиях по сбору и сортировке мусора.

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      Александра Качан
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