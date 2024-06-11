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23:52, 11 июня 2024Мир

Количество участников мирной конференции по Украине снизилось

Количество участников мирной конференции по Украине снизилось с 93 до 78

Фото: Pixabay

Количество стран, планирующих принять участие в мирной конференции по Украине, снизилось с 93 до 78, сообщает «Радио Свобода» (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций).

Дипломаты ряда стран Евросоюза, на которых ссылается радиостанция, не стали уточнять, какие именно государства решили отказаться от посещения данного мероприятия. При этом отмечается, что окончательно число участников конференции может оказаться еще ниже.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мирная конференция по Украине является не чем иным, как «междусобойчиком», на котором будет обсуждаться «никчемная и тупиковая формула мира» президента Владимира Зеленского. Он также добавил, что главы МИД Китая и Бразилии отмечали важность поиска новой альтернативы для продвижения урегулирования конфликта, которая «должна быть приемлема обеим сторонам».

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      Марина Совина
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