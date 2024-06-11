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15:02, 11 июня 2024Мир

Лавров назвал мирную конференцию по Украине междусобойчиком

Лавров: мирная конференция по Украине является междусобойчиком стран Запада

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Мирная конференция по Украине является не чем иным, как «междусобойчиком», на котором будет обсуждаться «никчемная и тупиковая формула мира» президента Владимира Зеленского. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

«В выступлениях некоторые страны упоминали Украину исключительно в том, что касается необходимости отойти от любых односторонних инициатив и продвигать урегулирование не путем созыва междусобойчиков, который на днях пройдет в Швейцарии. Там в качестве основы для дискуссии безальтернативно заявлена совершенно пустая и никчемная, тупиковая формула мира Зеленского», — заявил дипломат.

Он также добавил, что главы МИД Китая и Бразилии отмечали важность поиска новой альтернативы для продвижения урегулирования конфликта, которая «должна быть приемлема обеим сторонам».

Ранее глава МИД Бразилии Мауро Виейра заявил, что страна выступает за конференцию по Украине, но с участием России и с учетом ее интересов. Также глава МИД Китая Ван И отметил, что Пекин выступает за созыв новой, настоящей мирной конференции, результаты которой признают и Москва, и Киев.

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      Дарья Устьянцева
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