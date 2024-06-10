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18:17, 10 июня 2024Мир

Глава МИД Бразилии выступил за конференцию по Украине с участием России

Глава МИД Виейра: Бразилия выступает за конференцию с участием России

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Бразилия выступает за конференцию по Украине, но с участием России и учетом ее интересов. Об этом заявил глава МИД страны Мауро Виейра, его слова приводит РИА Новости.

«Что касается Украины, я считаю, что все страны хотят начала переговоров, которые бы включали обе стороны. Бразилия готова отстаивать и продвигать или участвовать во всех инициативах, которые будут по-настоящему эффективными». — рассказал дипломат.

Виейра также подчеркнул, что речь идет именно о тех инициативах, где возможно полноценное и действительное урегулирование конфликта, так как будут учтены обе стороны.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Павел Князев заявил, что министры иностранных дел БРИКС подготовят совместное заявление по итогам встречи в Нижнем Новгороде. Проходит она с 10 по 11 июня.

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