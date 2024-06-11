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10:29, 11 июня 2024Россия

Красный Крест за год нашел 46 российских бойцов в плену

Омбудсмен Москалькова: Красный Крест за год нашел 46 российских бойцов в плену

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) за год нашли 46 российских бойцов, которые находились в плену на Украине. Такие данные следуют из доклада о деятельности за 2023 год уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, передает ТАСС.

Омбудсмен отметила, что 19 из них вернулись на родину во время обмена. Кроме того, Москалькова подчеркнула, что вместе с Минобороны делала «все возможное, чтобы вернуть раненых и попавших в плен военнослужащих».

Москалькова на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказала, что держит связь с омбудсменом Украины. «Обмениваемся списками без вести пропавших, и нам удалось установить судьбу более 100 человек и помочь», — разъяснила она главе государства.

Ранее российский омбудсмен осудила украинские удары по Херсонской области и Луганской народной республике.

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      Анна Щербакова
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