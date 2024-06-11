Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:09, 11 июня 2024Россия

Крымчанка поместила баллон с газом в холодильник и поплатилась

В Крыму взорвался газовый баллон, хранившийся в холодильнике

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В крымском селе Колодезное прогремел взрыв. Подробности происшествия приводит Telegram-канал «ЧП / Крым».

ЧП произошло в доме 66-летней местной жительницы. Она хранила баллон с газом в холодильнике — таким образом она хотела уберечь его от перегрева. В какой-то момент хозяйка почувствовала запах гари.

Увидев дымящийся баллон, она попыталась потушить его — в этот момент прогремел взрыв, частично разрушивший одну из стен дома. Женщина получила ранения, спасти ее не удалось.

10 июня газовый баллон взорвался на крыше Ивановского драмтеатра. Начавшийся после этого пожар был оперативно ликвидирован. Известно об одном пострадавшем.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Россия и Иран приостановили подготовку договора о сотрудничестве. Москва заявила, что у Тегерана есть проблемы

      Российская стюардесса сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

      Над российским регионом сработала система ПВО

      Врачи предупредили о повышенной опасности экстремальной жары

      В России восстановили рекордный объем леса

      71-летнего мужчину арестовали за кражу 2,8 тысячи конструкторов Lego

      Крымчанка поместила баллон с газом в холодильник и поплатилась

      Футболист пошутил про миллиарды от «Зенита» и оказался под угрозой отстранения

      Обвинение потребовало восемь лет для бывшей зампрокурора российского региона

      Обнаружено столкновение Земли с космическим холодным облаком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше