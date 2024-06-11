Крымчанка поместила баллон с газом в холодильник и поплатилась

В Крыму взорвался газовый баллон, хранившийся в холодильнике

В крымском селе Колодезное прогремел взрыв. Подробности происшествия приводит Telegram-канал «ЧП / Крым».

ЧП произошло в доме 66-летней местной жительницы. Она хранила баллон с газом в холодильнике — таким образом она хотела уберечь его от перегрева. В какой-то момент хозяйка почувствовала запах гари.

Увидев дымящийся баллон, она попыталась потушить его — в этот момент прогремел взрыв, частично разрушивший одну из стен дома. Женщина получила ранения, спасти ее не удалось.

10 июня газовый баллон взорвался на крыше Ивановского драмтеатра. Начавшийся после этого пожар был оперативно ликвидирован. Известно об одном пострадавшем.