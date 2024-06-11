Латвия призвала НАТО снять ограничения на удары по территории России

Президент Латвии призвал НАТО снять ограничения на удары по территории России

На июльском саммите НАТО в Вашингтоне странам-членам альянса стоит снять ограничения на применение Киевом поставляемых Украине вооружений для нанесения ударов по целям на территории России. С таким призывом президент Латвии Эдгарс Ринкевичс выступил в интервью изданию Politico.

По его мнению, текущие ограничения «не основаны на каком-либо рациональном или прагматичном подходе», а для победы Киеву нужно дать возможность наносить удары западным вооружением по военным целям в глубине российской территории.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призывал НАТО обдумать ответный удар по России. По его словам, возможным инструментом в этом ключе может стать отправка на Украину войск отдельных стран альянса. При этом он предположил, что такое решение не приведет к конфликту России и НАТО.