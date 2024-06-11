Лавров прокомментировал приостановку работы над договором с Ираном

Лавров: текст договора с Ираном согласован, но пока не может быть подписан

Всеобъемлющий договор о сотрудничестве с Ираном пока не может быть подписан, но его текст целиком согласован. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи министров стран БРИКС, сообщает ТАСС.

«Что касается работы над государственным договором о сотрудничестве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, да, пока он еще не может быть подписан, хотя текст целиком согласован», — прокомментировал он ситуацию.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, договор будет вынесен на одобрение президентов и последующее подписание, как только со стороны иранских коллег будет выполнен ряд процедурных и законодательных действий по тем вопросам, которые уже зафиксированы в договоре. Он подчеркнул, что эти действия еще не выполнены.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов отмечал, что подготовка договора с Ираном была приостановлена из-за подготовки Тегерана к президентским выборам.