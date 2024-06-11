В МИД России назвали причину приостановки подготовки договора с Ираном

Кабулов: работа над договором приостановлена из-за подготовки Ирана к выборам

Работа над всеобъемлющим договором о сотрудничестве между Россией и Ираном приостановлена из-за подготовки Тегерана к президентским выборам. Причину приостановки назвал спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, сообщает ТАСС.

«Мы внесли с учетом последних иранских поправок, которые поступили в начале года свои контрпредложения, и они на иранской стороне», — рассказал он.

По словам дипломата, иранское руководство сейчас занято подготовкой к президентским выборам, поэтому Москва ждет, «когда у них дойдут руки».

Ранее стало известно, что Россия и Иран приостановили подготовку договора о сотрудничестве. Кабулов подчеркнул, что данное соглашение является стратегическим для обеих стран, поэтому приостановка работы над ним — это исключительно временная мера.