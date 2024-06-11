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10:19, 11 июня 2024Мир

Россия и Иран приостановили подготовку договора о сотрудничестве. Москва заявила, что у Тегерана есть проблемы

МИД: работа над договором о сотрудничестве между РФ и Ираном приостановлена

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Процесс работы над договором о всеобъемлющем сотрудничестве между Москвой и Тегераном приостановлен. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

У иранских партнеров сейчас проблемы, которые будут решены, пояснил дипломат. При этом он не раскрыл, о каких сложностях идет речь.

В то же время он указал, что заключение данного договора — стратегическое решение для обеих стран, которое никогда не утрачивало силы. В связи с этим отмечается, что это исключительно временная мера.

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В конце мая разбился вертолет с президентом Ирана

19 мая вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, совершил жесткую посадку на северо-западе страны. Вместе с лидером и главой МИД Ирана Хоссейной Амиром Абдоллахианом летели глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

Фото: Stringer / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

В аварии не выжил ни один из пассажиров — их нашли после долгой поисковой операции. Поиски осложнялись плохой погодой и сложным рельефом местности. О готовности оказать помощь также заявляли в ряде стран. МЧС России направило в Иран два самолета со специалистами и техникой.

После произошедшего Россия заявляла, что готова помочь иранским партнерам в расследовании. Тем временем выборы нового лидера Ирана намечены на 28 июня.

В МИД России подтвердили настрой Москвы на сотрудничество с Тегераном

Несмотря на трагедию с Раиси, Россия подтверждает настрой на плотное взаимодействие с Ираном и рассчитывает на полное выполнение договоренностей. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он также подметил, что иранская сторона полностью понимает интересы России и отвечает взаимностью.

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В январе сообщалось, что Россия и Иран готовятся к подписанию крупного межгосударственного договора. Москва и Тегеран пошли на этот шаг, как указывалось, чтобы продолжить наращивание совместных усилий для создания равноправного многополярного мира. Тогда же в ходе телефонных переговоров министры обороны двух стран обсудили вопросы военной и военно-технической поддержки.

Также в январе главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан также разговаривали о ходе подготовки нового договора. На фоне переговоров главы МИД затрагивали ряд вопросов о сотрудничестве России и Ирана.

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