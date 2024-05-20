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13:46, 20 мая 2024Мир

Глава МИД Ирана и губернатор погибли вместе с президентом Ирана

Глава МИД Ирана Абдоллахиян погиб вместе с президентом Ирана Раиси

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян погиб вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, губернатором провинции Восточный Азербайджан Маликом Рахмати и рядом других чиновников. Об этом сообщает агентство Mehr.

«Пассажиры вертолета, в том числе Эбрахим Раиси, Хосейн Амир-Абдоллахян, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммед Али Але-Хашем, представитель лидера Исламской революции в провинции Восточный Азербайджан, вместе с несколькими другими людьми погибли мученической смертью», — отмечается в материале.

Абдоллахиян руководил МИД Исламской Республики с 2021 года. Ранее он руководил отделом по отношениям со странами Африки и Ближнего Востока.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования руководству МИД Исламской Республики Иран в связи с гибелью Раиси и главы внешнеполитического ведомства страны Амира Абдоллахиана. Также слова соболезнования выразил и президент России Владимир Путин.

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      Максим Габриелян
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