В МИД подтвердили настроение России на сотрудничество с Ираном

Рябков: Россия подтверждает настрой на плотное сотрудничество с Ираном

Россия подтверждает настрой на плотное сотрудничество с Ираном и рассчитывает на полное выполнение двусторонних договоренностей, несмотря на трагедию с президентом Исламской Республики Эбхаримом Раиси. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Подтверждаем настроенность на плотное углубленное взаимодействие по вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня», — рассказал дипломат.

Рябков также подчеркнул, что иранская сторона полностью понимает интересы России и отвечает взаимностью.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования руководству МИД Исламской Республики Иран в связи с крушением вертолета с президентом страны Раиси и главой внешнеполитического ведомства страны Амиром Абдоллахианом.