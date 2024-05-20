Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:11, 20 мая 2024Мир

В МИД подтвердили настроение России на сотрудничество с Ираном

Рябков: Россия подтверждает настрой на плотное сотрудничество с Ираном

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Россия подтверждает настрой на плотное сотрудничество с Ираном и рассчитывает на полное выполнение двусторонних договоренностей, несмотря на трагедию с президентом Исламской Республики Эбхаримом Раиси. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Подтверждаем настроенность на плотное углубленное взаимодействие по вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня», — рассказал дипломат.

Рябков также подчеркнул, что иранская сторона полностью понимает интересы России и отвечает взаимностью.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования руководству МИД Исламской Республики Иран в связи с крушением вертолета с президентом страны Раиси и главой внешнеполитического ведомства страны Амиром Абдоллахианом.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Ирана подтвердили гибель президента Раиси. Кто может стать его преемником и что известно о новых выборах?

      В Кремле высказались об учениях по применению нестратегического ядерного оружия

      Удар ВСУ по Юбилейному повредил десятки домов

      В Кремле анонсировали встречу Путина с главой Кабардино-Балкарии

      В ЕС заявили о страхе перед действиями Фицо после покушения

      В Италии начали платить за поездки на велосипеде

      Влияние гибели президента Ирана на нефтяные цены оценили

      В России отреагировали на эксперимент США с ядерным оружием

      Ева Лонгория оконфузилась на Каннском кинофестивале из-за разреза платья

      «Он не был тем, кто источал харизму». Президент Ирана погиб в авиакатастрофе. Как мир отреагировал на его смерть?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше