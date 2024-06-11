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08:05, 11 июня 2024Мир

МИД России назвал договор о сотрудничестве с Ираном стратегическим решением

МИД: договор о сотрудничестве между РФ и Ираном приостановили из-за проблем

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Заключение договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Москвой и Тегераном — стратегическое решение руководства двух стран, которое никогда не утрачивало силы. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в беседе с РИА Новости.

По словам дипломата, процесс работы над договором приостановлен из-за проблем у иранских партнеров, но она будет завершена.

19 мая вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, потерпел крушение. Помимо президента и главы МИД Ирана Хоссейна Амира-Абдоллахиана, на борту находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. В результате аварии не выжил ни один из пассажиров воздушного судна.

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      Юлия Мискевич
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