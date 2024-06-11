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08:22, 11 июня 2024Среда обитания

Названы лидирующие по переработке отходов страны

Австрия стала страной-лидером по переработке отходов

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Австрия стала лидером по переработке отходов среди стран. Об этом говорится в исследовании Reloop and Eunomia Research and Consulting, опубликованном на сайте организации.

Всего в исследовании приняли участие 48 стран. Второе место получил Уэльс, а третье — Тайвань. Пятерку лидеров замкнули Германия и Бельгия. В первую двадцатку также попали Нидерланды, Дания, Словения, Северная Ирландия, Южная Корея, Англия, Франция, Ирландия, Италия, Шотландия, Финляндия, Швеция, Австралия, Норвегия и Польша.

Авторы работы учитывали переработку муниципальных отходов, в том числе бытовых. Для сравнения использовались официальные данные, обнародованные странами.

Ранее специалисты Сбера рассказали, почему отходы нужно перерабатывать, а не сжигать. Среди причин появление нового мусора при уничтожении отходов огнем.

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      Александра Качан
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