Лимит выплат при оформлении ДТП по европротоколу собрались удвоить

В Госдуме поддержали повышение лимита выплат при оформлении ДТП по европротоколу

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект об увеличении лимита выплат при оформлении ДТП по европротоколу. Его размер предлагается увеличить до 200 тысяч рублей в случае, когда у водителей есть разногласия, сообщает ТАСС.

Согласно действующему законодательству, размер страхового возмещения при оформлении дорожного происшествия в указанных обстоятельствах и без участия сотрудника полиции не может превышать 100 тысяч рублей. Таким образом, депутаты предлагают повысить его вдвое. При этом правительство РФ, концептуально поддержав документ, отметило в заключении, что оформление соответствующих документов без участия полиции «несет в себе повышенный риск совершения мошеннических действий в отношении страховщика, осуществляющего ОСАГО».

В Госдуме собираются рассмотреть одобренный комитетом законопроект 18 июня.

Чтобы при мелких дорожно-транспортных происшествиях водители не ждали сотрудника ГИБДД на месте происшествия, с 2009 года в России начала внедряться система европротокола, при которой участники ДТП при соблюдении определенных условий могут сами оформить документы об аварии. Сейчас это можно сделать в приложении «Госуслуги Авто» при помощи сервиса «Европротокол онлайн», позволяющего оформить извещение об аварии без заполнения бумажных бланков. Участникам ДТП возмещают до 400 тысяч рублей, если они сделали фотофиксацию ущерба и у них нет разногласий. В случае несоблюдения одного из этих условий лимит выплат снижается в четыре раза.