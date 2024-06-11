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16:40, 11 июня 2024Забота о себе

Людям с болезнями сердца назвали самую полезную рыбу

Кардиолог Видяскин: людям с болезнями сердца можно есть жирную несоленую рыбу

Фото: Jametlene Reskp / Unsplash

Людям с болезнями сердца можно включить в рацион некоторые сорта рыбы, рассказал врач-кардиолог Игорь Видяскин. Его цитирует News.ru.

По словам Видяскина, людям с болезнями сердца подойдут жирные сорта рыбы: лосось, макрель, сельдь, форель, сардины. «Употребление один-два раза в неделю рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний», — порекомендовал врач.

Кардиолог добавил, что при болезнях сердца лучше есть несоленую рыбу. Натрий, содержащийся в соленой рыбе, он назвал причиной повышения артериального давление. Кроме того, этот элемент задерживает воду в организме, вызывая отеки, уточнил доктор.

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      Александра Лисица
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