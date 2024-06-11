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10:33, 11 июня 2024Забота о себе

Раскрыты действенные способы разгрузить желудок

Нутрициолог Кузина призвала есть ферментированные продукты для здоровья ЖКТ

Фото: Anna Pelzer / Unsplash

Для того чтобы разгрузить желудок и нормализовать работу ЖКТ, необходимо скорректировать рацион, рассказала нутрициолог Катерина Кузина. В комментарии для «Ленты.ру» она раскрыла действенные способы оздоровить желудок.

Нутрициолог посоветовала добавить в меню ферментированные продукты (например, кефир, натуральный йогурт, кимчи). Специалистка объяснила, что они богаты пробиотиками, которые поддерживают микрофлору кишечника. Кроме того, она призвала есть зелень, так как она содержит много витаминов и минералов, способствующих улучшению пищеварения, а также рыбу, птицу и творог — источники белка.

Белки должны составлять 50 процентов рациона

Катерина Кузинанутрициолог

Кузина порекомендовала съедать в день 300-400 граммов овощей и фруктов. По словам нутрициолога, в них содержится много клетчатки, которая полезна для желудка и всего ЖКТ. Специалистка уточнила, что есть их нужно понемногу во время каждого приема пищи, причем предпочтение лучше отдавать овощам.

Кроме того, нутрициолог посоветовала отказаться от жирной и жареной пищи, быстрых углеводов (сладости, фастфуд), газированных напитков и алкоголя.

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Ранее Кузина призвала пожилых людей с осторожностью употреблять молочные продукты. Она предупредила, что у пожилых людей из-за пресного молока может появиться вздутие живота.

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      Вера Владзиевская
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