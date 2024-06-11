Мальчик нашел у себя под кроватью вора в детских трусах

В Великобритании мальчик обнаружил у себя под кроватью вора в детских трусах

В графстве Кент, Великобритания, в ночь Хэллоуина мальчик нашел у себя под кроватью незнакомого мужчину в детских трусах. Об этом сообщает Kent Online.

Женщина с двумя сыновьями ушли на некоторое время из дома, чтобы собрать конфеты у соседей, задавая им традиционный для праздника Хэллоуин вопрос: «Сладость или гадость?». Когда они вернулись, двери и окна в их доме были открыты, на полу валялись игрушки, постельное белье, какие-то вещи из шкафов, а также чья-то мокрая одежда.

Женщина подумала, что, пока семьи не было дома, к ним пробрался вор. Она решила, что преступник уже сбежал, поэтому отправила детей спать. Именно тогда один из мальчиков и обнаружил под своей кроватью вора. Незнакомый мужчина лежал на полу, одетый только в оранжевые трусы ребенка. Женщина тут же вызвала полицию, а мужчина убежал в другую спальню и спрятался там. Полицейские нашли его под кроватью спящим в позе звезды и арестовали.

Вором оказался 28-летний Ахмад Хассан. Он был бездомным и в момент задержания, как говорят сотрудники, явно находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Полицейские предположили, что Хассан надел трусы мальчика, так как его собственная одежда была мокрой. Почему — не сообщается. Вора прозвали Бугименом. Это имя жуткого существа, похожего на тень, которым родители обычно пугают детей в США и Великобритании.

Адвокат мужчины утверждает, что вор не взламывал дом: дверь, как выяснилось позднее, не была закрыта. Он предположил, что Хассан ничего не воровал — не был на это способен из-за замутненного сознания. Однако этим доводам не удалось склонить суд на сторону Хассана: его приговорили к двум с половиной годам тюремного заключения. Прокурор отметила психологический вред, который мужчина нанес детям. Так, их мать рассказала, что одного из сыновей стошнило из-за пережитого стресса. Другой же с того происшествия до сих пор боится спать один.

Ранее сообщалось, что в США женщина нашла под кроватью тайно жившего в ее доме четыре месяца мужчину. «Незваным гостем» оказался друг ее брата, не так давно ставший бездомным.

