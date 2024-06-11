Марочко рассказал об ожесточенных боях за господствующие высоты в ДНР

Марочко: под Часовым Яром в ДНР идут ожесточенные бои за господствующие высоты

В окрестностях Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) идут ожесточенные бои за господствующие высоты и укрепрайоны. Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, интенсивные боевые действия ведутся близ микрорайона «Канал», на территории Часовярского ремонтного завода, а также северо- и юго-восточнее от населенного пункта. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются всеми силами удержать важные укрепленные рубежи и позиции и не допустить форсирования российскими войсками водного канала «Северский Донец – Донбасс».

Марочко добавил, что украинские бойцы регулярно ведут инженерную разведку, а вдоль канала устанавливают камеры видеонаблюдения с хорошим разрешением и большим зумом.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что украинские военные начинают отступать из Часов Яра под Донецком. По его данным, оборона ВСУ в этом районе снята. Он отметил, что многие военнослужащие переброшены на харьковское направление.

