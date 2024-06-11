Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:19, 11 июня 2024Бывший СССР

Марочко рассказал об ожесточенных боях за господствующие высоты в ДНР

Марочко: под Часовым Яром в ДНР идут ожесточенные бои за господствующие высоты

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В окрестностях Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) идут ожесточенные бои за господствующие высоты и укрепрайоны. Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, интенсивные боевые действия ведутся близ микрорайона «Канал», на территории Часовярского ремонтного завода, а также северо- и юго-восточнее от населенного пункта. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются всеми силами удержать важные укрепленные рубежи и позиции и не допустить форсирования российскими войсками водного канала «Северский Донец – Донбасс».

Марочко добавил, что украинские бойцы регулярно ведут инженерную разведку, а вдоль канала устанавливают камеры видеонаблюдения с хорошим разрешением и большим зумом.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что украинские военные начинают отступать из Часов Яра под Донецком. По его данным, оборона ВСУ в этом районе снята. Он отметил, что многие военнослужащие переброшены на харьковское направление.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны сообщило о крушении Су-34 в российском регионе. Что известно об авиакатастрофе?

      Аферисты обманули россиянина на три миллиона рублей

      Названы лидирующие по переработке отходов страны

      В ЛНР рассказали о безуспешных атаках ВСУ под Харьковом

      Председателя Евросовета заподозрили в попытке сместить главу ЕК

      Глава Днепропетровской администрации заявил о повреждении инфраструктуры

      Марочко рассказал об ожесточенных боях за господствующие высоты в ДНР

      Военэксперт предрек удары новыми умными авиабомбами ВСУ по аэродромам России

      Минобороны отчиталось о взятии под контроль пяти опорных пунктов ВСУ

      МИД России назвал договор о сотрудничестве с Ираном стратегическим решением

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше