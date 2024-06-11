Раскрыта полувековая загадка льда на Марсе

Icarus: объяснена неподвижность льда полярных шапок Марса

Астроном Исаак Смит из Института планетологии в Колорадо раскрыл полувековую загадку неподвижности ледяных шапок на Марсе. Результаты исследования опубликованы в журнале Icarus.

Полярные ледяные шапки Марса состоят из водяного льда, имеют толщину около 2-3 километров и простираются более чем на тысячу километров. Подо льдом лежит сложный ландшафт, включающий крутые склоны и скалы. Ученые предполагали, что лед должен перемещаться со скоростью до одного метра в год, но никаких признаков движения не было обнаружено.

В новой работе Смит рассмотрел четыре гипотезы для объяснения неподвижности льда. Согласно первой из них, лед может быть слишком холодным, чтобы двигаться. Другими объяснениями могут быть наличие примесей или однородная смесь материалов. Наконец, лед, вероятно, имеет слоистую структуру, которая уникальным образом замедляет лед до незначительной скорости.

Математические модели показали, что только последняя гипотеза, предполагающая многослойную структуру льда, состоящую из чередующихся мягких и жестких слоев, способна объяснить неподвижность марсианских ледяных шапок. В первых трех случаях лед все еще должен двигаться, оставляя характерные следы вроде морен (скоплений обломков), углубления в ледяных скалах или искривление слоев.