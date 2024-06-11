На Марсе впервые обнаружили водный иней

Nature Geoscience: на вершинах вулканов Марса обнаружили водный иней

Международная группа ученых впервые обнаружила водный иней на марсианских вулканах, которые являются крупнейшими вулканами Солнечной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Цветные изображения в высоком разрешении были получены камерой CaSSIS на борту орбитального аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter ЕКА. Водный иней был обнаружен на вершинах вулканов провинции Тарсис, включая гору Олимп, которая является самой высокой горой в Солнечной системе, достигающей 26 километров в высоту. Открытие стало неожиданным, поскольку вулканы расположены в низких широтах, где температура поверхности достаточно высока из-за большого количества солнечного света.

Природный феномен был выявлен при анализе более пяти тысяч изображений, сделанных камерой CaSSIS с апреля 2018 года. Иней присутствует только в течение нескольких часов перед восходом солнца, прежде чем испариться. Он образуется из-за ветров, которые поднимаются вверх по склону и приносят водяной пар из низин. Пар охлаждается на больших высотах и конденсируется в иней.

Открытие было подтверждено с помощью независимых наблюдений, проведенных с помощью стереокамеры высокого разрешения (HRSC) на борту орбитального аппарата Mars Express и спектрометра NOMAD на борту орбитального аппарата Trace Gas Orbiter.

Иней, несмотря на его небольшую толщину (около одной сотой миллиметра), покрывает огромную территорию. Подсчитано, что в холодное время года поверхность и атмосфера Марса ежедневно обменивается около 150 тысячам тонн воды. Это количество воды сравнимо с объемом 60 олимпийских бассейнов.