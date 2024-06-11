Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:37, 11 июня 2024Наука и техника

На Марсе впервые обнаружили водный иней

Nature Geoscience: на вершинах вулканов Марса обнаружили водный иней

Фото: Illustration by Adrian Mann / Future Publishing / Getty Images

Международная группа ученых впервые обнаружила водный иней на марсианских вулканах, которые являются крупнейшими вулканами Солнечной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Цветные изображения в высоком разрешении были получены камерой CaSSIS на борту орбитального аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter ЕКА. Водный иней был обнаружен на вершинах вулканов провинции Тарсис, включая гору Олимп, которая является самой высокой горой в Солнечной системе, достигающей 26 километров в высоту. Открытие стало неожиданным, поскольку вулканы расположены в низких широтах, где температура поверхности достаточно высока из-за большого количества солнечного света.

Природный феномен был выявлен при анализе более пяти тысяч изображений, сделанных камерой CaSSIS с апреля 2018 года. Иней присутствует только в течение нескольких часов перед восходом солнца, прежде чем испариться. Он образуется из-за ветров, которые поднимаются вверх по склону и приносят водяной пар из низин. Пар охлаждается на больших высотах и конденсируется в иней.

Открытие было подтверждено с помощью независимых наблюдений, проведенных с помощью стереокамеры высокого разрешения (HRSC) на борту орбитального аппарата Mars Express и спектрометра NOMAD на борту орбитального аппарата Trace Gas Orbiter.

Иней, несмотря на его небольшую толщину (около одной сотой миллиметра), покрывает огромную территорию. Подсчитано, что в холодное время года поверхность и атмосфера Марса ежедневно обменивается около 150 тысячам тонн воды. Это количество воды сравнимо с объемом 60 олимпийских бассейнов.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      В России задержали чиновников за хищение 60 миллионов рублей. В их особняках нашли золотой пистолет и люксовые часы

      В новом продвижении армии России увидели угрозу окружения для солдат ВСУ

      Женщина вышла проверить котов и нашла в своей машине беглого преступника

      Россияне охладели к новым легковушкам

      Валя Карнавал показала лицо без макияжа

      Популярный российский блогер раскрыл свои многомиллионные заработки

      МИД Белоруссии понадеялся на новый статус в БРИКС

      Китай решил не отказываться от европейского рынка вопреки торговой войне

      Экс-начальника Военной академии Минобороны назначили заместителем Шойгу

      Шансы Саудовской Аравии нарастить добычу нефти оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше