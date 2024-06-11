В мужской сперме обнаружили микропластик

Китайские ученые обнаружила микропластик в каждом протестированном образце человеческой спермы, полученной от 36 здоровых взрослых мужчин. Результаты исследования опубликованы в журнале Science of the Total Environment.

Предыдущие исследования показали, что микропластик присутствует практически во всех экосистемах Земли: от горных вершин до глубин мирового океана. Ученые обнаружили, что средний человек потребляет количество пластика, эквивалентное одной кредитной карте в неделю. Это происходит через питье из пластиковых бутылок, вдыхание частиц воздуха или употребление пищи, нагретой в пластиковых контейнерах. Отмечается, что людям невозможно избежать проглатывания пластика.

В новой работе ученые задались вопросом, может ли проглоченный микропластик быть причиной глобального падения уровня рождаемости. Для этого они набрали 36 здоровых взрослых мужчин из города Цзинань (восточная часть Китая), которые не работали в индустрии пластмасс, и собрали у них образцы семенной жидкости для анализа.

Каждый образец спермы смешивали с химическим раствором и фильтровали для последующей микроскопии. Микропластик был обнаружен в каждом образце спермы, при этом наиболее распространенным из восьми выявленных типов пластика оказался полистирол, обычно используемый в упаковочном пенопласте.

Также в образцах спермы, в которых содержались частицы поливинилхлоридного пластика, наблюдалась более низкая подвижность сперматозоидов. По мнению авторов, это открытие может помочь объяснить снижение уровня фертильности среди мужчин.