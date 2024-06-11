Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:41, 11 июня 2024Бывший СССР

МИД Белоруссии понадеялся на новый статус в БРИКС

Алейник: Минск надеется обрести новый статус в БРИКС на саммите в Казани

Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Минск надеется обрести новый статус в БРИКС на ближайшем саммите объединения в Казани. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, сообщает ТАСС.

Алейник выступил с заявлением на расширенной сессии Совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде. Он подчеркнул, что в 2023 году Минск подал заявку на вступление в объединение.

«Надеемся, что решения предстоящего саммита в Казани позволят нашей стране обрести новый статус в объединении», — заявил глава белорусского МИД.

Ранее Алейник заявил о принципиальной важности продвижения заявки Белоруссии в БРИКС. По его словам, Минск заручился поддержкой вступления среди основных членов объединения.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В России задержали чиновников за хищение 60 миллионов рублей. В их особняках нашли золотой пистолет и люксовые часы

      В новом продвижении армии России увидели угрозу окружения для солдат ВСУ

      Женщина вышла проверить котов и нашла в своей машине беглого преступника

      Россияне охладели к новым легковушкам

      Валя Карнавал показала лицо без макияжа

      Популярный российский блогер раскрыл свои многомиллионные заработки

      МИД Белоруссии понадеялся на новый статус в БРИКС

      Китай решил не отказываться от европейского рынка вопреки торговой войне

      Экс-начальника Военной академии Минобороны назначили заместителем Шойгу

      Шансы Саудовской Аравии нарастить добычу нефти оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше