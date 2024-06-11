МИД Белоруссии понадеялся на новый статус в БРИКС

Минск надеется обрести новый статус в БРИКС на ближайшем саммите объединения в Казани. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, сообщает ТАСС.
Алейник выступил с заявлением на расширенной сессии Совещания министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде. Он подчеркнул, что в 2023 году Минск подал заявку на вступление в объединение.
«Надеемся, что решения предстоящего саммита в Казани позволят нашей стране обрести новый статус в объединении», — заявил глава белорусского МИД.
Ранее Алейник заявил о принципиальной важности продвижения заявки Белоруссии в БРИКС. По его словам, Минск заручился поддержкой вступления среди основных членов объединения.