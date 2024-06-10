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19:47, 10 июня 2024Бывший СССР

МИД Белоруссии заявил о принципиальной важности заявки в БРИКС

Глава МИД Белоруссии Алейник: продвижение заявки в БРИКС является принципиальным
Сергей Алейник

Сергей Алейник. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Продвижение заявки на вступление в БРИКС является вопросом принципиальной важности для Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник в эфире телеканала СТВ.

Алейник выступил с заявлением в ходе Совещания министров иностранных дел (СМИД) стран БРИКС в Нижнем Новгороде. По его словам, Минск заручился поддержкой вступления среди основных членов объединения.

«Для нас принципиально важным является продвижение нашей заявки на вступление в БРИКС», — заявил глава белорусского МИД. Он понадеялся, что решение о членстве Минска будет утверждено на саммите глав государств объединения в октябре в Казани.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в июле 2024 года. В ходе встречи с послом Казахстана Ерланом Байжановым белорусский лидер заявил, что будет просить Астану о вступлении в организацию.

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