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12:44, 4 марта 2024Бывший СССР

В Белоруссии выразили надежду на вступление в ШОС в июле

Лукашенко: Белоруссия может стать членом ШОС в июле
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Белоруссия может стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в июле 2024 года. Надежду на вступление в организацию выразил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

В ходе встречи с послом Казахстана Ерланом Байжановым белорусский лидер заявил, что будет просить Астану о вступлении в организацию, так как сейчас в ней председательствует Казахстан. Он также поблагодарил дипломата за то, что в феврале республика ратифицировала все документы о членстве Белоруссии в организации

«Было бы очень символично, и мы бы это приветствовали, если бы Беларусь именно в Астане стала полноценным членом ШОС. Мы вас будем об этом просить. От председательствующей стороны, естественно, многое зависит», — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник указал, что поддержку Белоруссии на пути в Шанхайскую организацию сотрудничества и БРИКС также оказывает Китай. Кроме того, он отметил важность подготовки проекта плана развития прикладного сотрудничества Белоруссии и Китая до 2030 года.

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      Александр Курбатов
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