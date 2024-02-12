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20:56, 12 февраля 2024Бывший СССР

Белоруссия отметила поддержку Китая в продвижении заявки в БРИКС

МИД Белоруссии отметило поддержку Китая в продвижении заявки страны в БРИКС
Сергей Алейник

Сергей Алейник. Фото: Сергей Петров / news.ru / Globallookpress.com

Китай оказывает поддержку Белоруссии на пути в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник после встречи с чрезвычайным и полномочным послом КНР в Белоруссии Се Сяоюном, передает сайт белорусского внешнеполитического ведомства.

«Отмечена готовность китайской стороны продолжать оказывать поддержку Минску в вопросах подготовки вступления Беларуси в ШОС в качестве полноправного члена, а также продвижения заявки нашей страны в БРИКС», — говорится в сообщении МИД Белоруссии.

Алейник и Се Сяоюн обсудили вопросы белорусско-китайского сотрудничества, а также рассмотрели план мероприятий двустороннего характера на 2024 год.

Отмечена важность подготовки проекта плана развития прикладного сотрудничества Белоруссии и Китая до 2030 года, углубления технологической и инвестиционной кооперации, регионального сотрудничества, реализации гуманитарных инициатив, сообщили в министерстве.

В ноябре 2023 года Белоруссия ратифицировала меморандум об обязательствах республики для получения статуса государства-члена ШОС. Страна взяла обязательства соблюдать основные документы организации, в частности цели и принципы Хартии от 7 июня 2002 года.

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