Белоруссия ратифицировала меморандум о вступлении в ШОС

Белоруссия ратифицировала меморандум о вступлении республики в ШОС

Белоруссия ратифицировала меморандум об обязательствах республики для получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает БелТА.

Соответствующий закон был опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Совету министров республики предписано принять меры, необходимые для оформления участия страны в организации, утверждается в документе.

После ратификации меморандума страна берет на себя обязательства соблюдать основные документы Шанхайской организации сотрудничества, в частности цели и принципы Хартии ШОС от 7 июня 2002 года, положения Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС от 16 августа 2007 года, а также других соглашений, принятых в рамках организации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны ОДКБ к сплоченности. По его словам, при наличии единства среди стран-членов сама организация будет сильна.