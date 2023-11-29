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12:13, 29 ноября 2023Бывший СССР

Белоруссия ратифицировала меморандум о вступлении в ШОС

Белоруссия ратифицировала меморандум о вступлении республики в ШОС

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Белоруссия ратифицировала меморандум об обязательствах республики для получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает БелТА.

Соответствующий закон был опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Совету министров республики предписано принять меры, необходимые для оформления участия страны в организации, утверждается в документе.

После ратификации меморандума страна берет на себя обязательства соблюдать основные документы Шанхайской организации сотрудничества, в частности цели и принципы Хартии ШОС от 7 июня 2002 года, положения Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС от 16 августа 2007 года, а также других соглашений, принятых в рамках организации.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны ОДКБ к сплоченности. По его словам, при наличии единства среди стран-членов сама организация будет сильна.

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      Юрий Леонов
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