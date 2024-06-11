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10:54, 11 июня 2024Россия

Мигрант загнал россиянина в трудовое рабство и избил при попытке сбежать

В Когалыме предприниматель-мигрант загнал жителя Кургана в трудовое рабство

Кадр: Telegram-канал «Русская Община ZOV»

В городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа мигрант загнал в трудовое рабство жителя Кургана. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».

По данным канала, приезжий предприниматель насильно удерживает нескольких работников и угрожает им. После того как курганец заявил о намерении уйти, иностранец приехал к нему в сопровождении охраны и избил.

Кода россиянину все же удалось сбежать, в его адрес стали поступать угрозы. Рабочие сообщают, что у предпринимателя «везде все схвачено», поэтому они боятся обращаться в полицию.

Ранее два российских региона захотели принять мигрантов из Афганистана. Об этом заявил исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений в сформированном движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) временном правительстве Афганистана Абдул Умари.

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      Алан Босиков
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