Мигрант загнал россиянина в трудовое рабство и избил при попытке сбежать

В Когалыме предприниматель-мигрант загнал жителя Кургана в трудовое рабство

В городе Когалым Ханты-Мансийского автономного округа мигрант загнал в трудовое рабство жителя Кургана. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».

По данным канала, приезжий предприниматель насильно удерживает нескольких работников и угрожает им. После того как курганец заявил о намерении уйти, иностранец приехал к нему в сопровождении охраны и избил.

Кода россиянину все же удалось сбежать, в его адрес стали поступать угрозы. Рабочие сообщают, что у предпринимателя «везде все схвачено», поэтому они боятся обращаться в полицию.

Ранее два российских региона захотели принять мигрантов из Афганистана. Об этом заявил исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений в сформированном движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) временном правительстве Афганистана Абдул Умари.