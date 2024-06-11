Минобороны опубликовало видео с учений нестратегических ядерных сил

Минобороны показало видео учений по применению нестратегического ядерного оружия

Минобороны России показало видео учений по применению нестратегического ядерного оружия. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны разъяснили, что во время учений будут отработаны вопросы совместной подготовки частей российских Вооруженных сил и армии Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

«Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства», — подчеркнули в ведомстве.

6 мая Генштаб России отчитался о начале подготовки к проведению учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота. Учения по отработке применения тактического ядерного оружия, как уточнялось, будут выполнены по поручению президента России Владимира Путина.