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09:28, 11 июня 2024Россия

Минобороны опубликовало видео с учений нестратегических ядерных сил

Минобороны показало видео учений по применению нестратегического ядерного оружия

Минобороны России показало видео учений по применению нестратегического ядерного оружия. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны разъяснили, что во время учений будут отработаны вопросы совместной подготовки частей российских Вооруженных сил и армии Белоруссии к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

«Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Белоруссии в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства», — подчеркнули в ведомстве.

6 мая Генштаб России отчитался о начале подготовки к проведению учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота. Учения по отработке применения тактического ядерного оружия, как уточнялось, будут выполнены по поручению президента России Владимира Путина.

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      Анна Щербакова
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